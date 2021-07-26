В Томске маршрутка врезалась в столб на ул. Богдана Хмельницкого

На момент ДТП в салоне автобуса было около десяти пассажиров. Фото: пресс-служба областного УМВД.

Сегодня, 26 июля, в 9 часов утра в Томске на улице Богдана Хмельницкого, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Как уточнили в ведомстве, выполняющий рейс по маршруту 510, 47-летний водитель автобуса, отъезжал от остановки общественного транспорта и отвлекся от управления, в результате чего автобус наехал на опору уличного освещения.

На момент ДТП в салоне автобуса было около десяти пассажиров, никто из них не пострадал. Водителю медицинская помощь также не понадобилась. На данный момент обстоятельства произошедшего выясняются.