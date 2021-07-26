Томичку осудили за незаконную розничную продажу алкоголя

За аналогичное преступление в 2020 году женщине был назначен штраф в размере 30 000 рублей. Фото: пресс-служба областного УМВД.

В Томске в отношении 54-х летней местной жительницы было возбуждено уголовное дело. Женщина, не имея лицензии на розничную продажу спиртосодержащей продукции, продавала алкогольные напитки, сообщает пресс-служба областного УМВД.

- Правоохранительными органами было изъято около 50 литров спиртосодержащей жидкости. В ходе дознания выяснили, что в прошлом году женщина уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное нарушение. В 2020 году судом было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей, - уточнили в ведомстве.

За повторное нарушение в отношении обвиняемой возбуждено уголовное дело.