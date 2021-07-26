Томские пункты вакцинации от Covid-19 теперь отмечены в «Google Картах»

Для удобства жителей в Томске ведут работу 55 пунктов вакцинации от коронавируса, 47 из которых находятся на базе поликлиник и больниц, 7 - мобильных и один стационарный. Фото: Ксения Высотина

Теперь в Томске можно найти информацию о пунктах вакцинации от COVID-19 на "Google Картах". Чтобы получить данные, пользователю достаточно ввести запрос в поисковую строку, например, "вакцинация рядом", сообщает пресс-служба областной администрации.

- Все данные собраны специалистами центров управления регионами. Вместе с местными минздравами были верифицированы все объекты, как государственные, так и коммерческие, оказывающие услуги по вакцинации населения, - прокомментировал зам генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.

Уточняется, что теперь томичи смогут узнать есть ли в пункте дополнительные услуги, например, сдача анализов на COVID-19 или на наличие антител к инфекции. Есть ссылка на портал госуслуг, где можно записаться на прием.

Добавим, что узнать актуальную информацию о вакцинации также можно с помощью чат-бота, разработанного центром управления регионом. Он доступен в мессенджере «Телеграм» и на странице оперштаба в социальной сети «ВКонтакте».

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https://www.tomsk.kp.ru/online/news/4355486/