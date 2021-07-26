Тридцать два года без ремонта: в детсаду пос. Светлый под Томском заменят теплосети и сделают теплые полы

Детсад в Светлом наконец-то поставят на капремонт. Здесь свыше 30 лет отопительная система отказывалась выполнять свои функции должным образом. Фото: пресс-служба мэрии Томска.

Как сообщила пресс-служба мэрии со ссылкой на городской департамент капитального строительства, капремонт системы отопления в Светленском детсаду № 3 начнется 1 августа. Ремонт теплосетей не проводился здесь 32 года с момента открытия учреждения в 1989 году. На данный момент отопительная система детсада находится в аварийном состоянии, износ составляет 100%.

За 2 месяца специалисты проведут ремонт всей системы отопления в здании детского сада, в шести группах на первом этаже появятся теплые полы. Это важно, так как речь идет о группах для детей от 1,5 до 3 лет. Стоимость контракта – почти 3,5 млн рублей.

Планируется, что работы на объекте коммунальщики завершат к 30 сентября. На время капремонта детский сад будет закрыт. Однако 46 воспитанников, чьи родители написали заявление, будут посещать другие дошкольные учреждения в