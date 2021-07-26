Томичам о кругосветке РГО-2021: Джек Ковалевский и Стас Березкин спели в Германии «Подмосковные вечера»

118 экскурсантов принял за два минувших выходных российский тримаран. Евгений Ковалевский и Станислав Березкин "выдали" все подробности о работе экипажа. Фото: пресс-служба ТРО РГО. Предоставлено Евгением Ковалевским.

В мемориальном комплексе "Flandernbunker" в германском Киле 22 июля состоялась конференция с Евгением Ковалевским и Станиславом Березкиным, а также официальными представителями организаций, связанных с развитием российско-немецких дружественных отношений, сообщили «КП-Томск» в пресс-службе регионального отделения РГО. Музей дислоцируется на базе ранее действующего бункера, откуда осуществлялось руководство военными операциями ВМФ Германии. Конференцию посетило более 70 человек.

- Атмосфера встречи была очень добрая. Мы вместе с женским хором Киля пели русские и немецкие народные песни. Закончили встречу "Подмосковными вечерами", - рассказал Евгений Ковалевский.

Наши путешественники представили кругосветную экспедицию, рассказали жителям Германии о Сибири, ее академической среде, университетах Томска и Новосибирска, и, кроме того, презентовали проект "Золотое кольцо Сибири".

Итогом встречи стало подписание 5 соглашений о сотрудничестве между Томским отделением РГО и организациями города Киль. А за пятницу и субботу Евгений и Станислав провели 16 экскурсий на тримаран, посетили которые 118 человек из Германии, России, Украины. Во время экскурсий экипаж экспедиции рассказал, как устроен быт команды, сложно ли нести круглосуточные вахты, почему для кругосветного плавания выбран именно такой тип судна, как прошел первый, Балтийский, этап кругосветки. Путешествие продолжается.