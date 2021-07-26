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Происшествия26 июля 2021 6:16

Жадность пацана сгубила: почти 11 лет колонии «светит» томичу с непогашенной судимостью

Мужчина попытался заработать на сбыте нарковеществ, но не успел
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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Сильное желание подзаработать и опыт в преступной сфере могли толкнуть 34-летнего жителя Томска на неоправданный риск, заставив делать "закладки".

Сильное желание подзаработать и опыт в преступной сфере могли толкнуть 34-летнего жителя Томска на неоправданный риск, заставив делать "закладки".

Фото: архив "КП"

Советский районный суд Томска признал 34-летнего жителя областного центра виновным в преступлении по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 2281 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств).

- В конце октября 2020 года подсудимый вступил в преступный сговор о незаконном сбыте наркотиков с третьим лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. После получения от соучастника партии наркотического средства массой не менее 3,55 г, подсудимый расфасовал ее на дозы и стал раскладывать по тайникам для последующей продажи наркопотребителям, однако был задержан сотрудниками полиции, - пояснили в областной прокуратуре.

В ведомстве отметили, что на суде мужчина вину признал полностью.

- С учетом тяжести и высокой опасности содеянного, принимая во внимание совершение преступления в период непогашенной судимости за аналогичное преступление, суд приговорил виновного к 10 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу, - добавили в региональной прокуратуре.