Погода в Томске и области 26 июля 2021: штормовой ветер, возможна гроза

Сейчас за окном +22. Пасмурно, синоптики обещают нам если не грозу, то дождь как минимум. Запаситесь зонтами. Жителям области гидрометцентр объявил штормовое предупреждение. Фото пресс-службы ГУ МЧС по Томской области.

Сегодня в областном центре будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 2-7 м/с, местами усиление до 13 м/с. Температура +28, +30 °С.

В регионе также сохранится облачная погода с прояснениями. Днем кратковременные дожди, местами сильные; грозы, град, при грозах ливни. Ветер юго-восточный 2-7 м/с, местами усиление до 13 м/с, при грозе порывы 17-22 м/с. Температура днем +26, +31, местами +18, +23 °С.

На понедельник, 26 июля, и в ночь на 27 июля гидрометцентр объявил по области штормовое предупреждение. Будьте осторожны в пути.