«Держались за бакен и просили о помощи»: сотрудники ГИМС спасли двух подростков на р. Томь

Спасатели в очередной раз призывают граждан соблюдать правила безопасного поведения на водоемах и контролировать досуг детей в летний период. Фото: ГУ МЧС по Томской области

В субботу, 24 июля, в районе Речного вокзала помощь спасателей потребовалась 16-летним подросткам, которые оказались на середине реки Томь, держась за бакен, сообщает пресс-служба МЧС по Томской области.

«24 июля в 15:40 при патрулировании акватории в районе Речного вокзала сотрудники Центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Томской области заметили двух подростков на середине реки Томь. Молодые люди держались за бакен и просили о помощи», - говорится в сообщении.

Как рассказали инспекторы, они приплыли на катере и забрали подростков на борт. Далее с подростками уже проводили профилактическую беседу. Медицинская помощь несовершеннолетним не потребовалась.