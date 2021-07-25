Коронавирус в Томске: +125 новых случаев заражения

Летальных исходов не зарегистрировано. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 25 июля 2021 года, в Томской области выявлено 125 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 36 457 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 29 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 33 235 человек. Коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,09. В коечном фонде свободно 17,4% мест.

За последние сутки в стране выявлено 24 072 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 779 пациентов скончались, 18 678 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 6 126 541 человек, 153 874 скончались, 5 490 634 выздоровели.