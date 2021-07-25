Томичка заказала через Интернет платья, но вместе этого ей пришел кусок керамической плитки

то бы не стать жертвой мошенников в сети Интернет необходимо не только внимательно изучать информацию о «продавце», но и не совершать покупки на сомнительных сайтах. Фото: Архив "КП"

Жертва интернет-мошенников пожаловалось на это сотрудникам ОМВД России по Кировскому району. По словам женщины, она выбрала несколько платьев в интернет-магазине, оформила заказ с доставкой и успешно оплатила это все, но в ответ получила кусок изделия из керамики. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В дежурную часть ОМВД России по Кировскому району поступило сообщение от 50-летней жительницы областного центра о хищении денежных средств», - говорится в сообщении.

Как рассказали сотрудники полиции, томичка, воспользовавшись поисковой строкой в браузере, нашла сайт по продаже одежды и оставила заявку на покупку платья. Ей позвонил продавец интернет-магазина и предложил приобрести два платья по выгодной цене. Женщина последовала совету и выбрала из каталога два платья, после чего ей пришел трек-номер.

Спустя неделю ей снова позвонил менеджер и сообщил, что посылка доставлена в почтовое отделение. Томичка оплатила посылку и вскрыла коробку, внутри обнаружила одно платье, не соответствующее заявленному и кусок керамической плитки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».