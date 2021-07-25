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Общество25 июля 2021 5:26

В Томской области 25 июля температура поднимется до +32°С.

Синоптики дали прогноз на воскресенье
Анна Гассельбах
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В регионе местами ожидаются грозы и дожди.

В регионе местами ожидаются грозы и дожди.

Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 25 июля 2021 года, днем в Томске синоптики местного Гидрометцентра прогнозируют переменную облачность. Преимущественно без дождя. Ветер юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы днем до 14 м/с. Температура днем +27…+32°С.

По Томской области в воскресенье днем синоптики прогнозируют местами кратковременные дожди, грозы, днем по западу сильный дождь. Ветер юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы ночью до 12 м/с, днем до 14 м/с. Температура ночью +14…+19°С. Температура днем +27…+32°С.