В Томской области 25 июля температура поднимется до +32°С.

В регионе местами ожидаются грозы и дожди. Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 25 июля 2021 года, днем в Томске синоптики местного Гидрометцентра прогнозируют переменную облачность. Преимущественно без дождя. Ветер юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы днем до 14 м/с. Температура днем +27…+32°С.

По Томской области в воскресенье днем синоптики прогнозируют местами кратковременные дожди, грозы, днем по западу сильный дождь. Ветер юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы ночью до 12 м/с, днем до 14 м/с. Температура ночью +14…+19°С. Температура днем +27…+32°С.