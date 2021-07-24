Есть шанс, что через полгода в Октябрьском районе Томска будет построена «ливневка»

Общественность, прокуратура и суд считают, что в Октябрьском районе Томска должна быть построена ливневая канализация... Слово за мэрией областного центра Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как информирует население пресс-служба прокуратуры Томской области, по иску прокурора города Томска суд обязал городскую администрацию построить ливневую канализацию в Октябрьском районе областного центра.

Этому решению суда предшествовал ряд событий. Как сообщает сайт правоохранительного ведомства, прокуратура г. Томска провела проверку на основании размещенных в средствах массовой информации сведений о подтоплении поверхностными сточными водами дорог и придомовых территорий в Октябрьском районе областного центра. Проверкой установлено, что в период таяния снега и обильных осадков пониженный рельеф и отсутствие ливневой канализации влекут затопление территории, прилегающей к многоквартирным домам на ул. Иркутский тракт в Томске. При этом вопреки требованиям закона мэрией города меры по организации отведения поверхностных сточных вод не принимаются.

В этой связи прокуратура города в судебном порядке потребовала от администрации областного центра устранить допущенные нарушения. Решением Октябрьского районного суда г. Томска требования прокурора удовлетворены. Бездействие мэрии признано незаконным. На ответчика возложена обязанность в течение 6 месяцев организовать надлежащее отведение поверхностных сточных вод. Судебный акт в законную силу еще не вступил.