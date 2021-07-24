Коронавирус в Томске: +128 новых случаев заражения

Количество новых заболевших коронавирусом в Томской области за сутки увеличивается! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 24 июля 2021 года, в Томской области выявлено 128 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 36 332 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 32 жителя Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 33 206 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,05. В коечном фонде свободно 18,2% мест.

За последние сутки в стране выявлено 23 947 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 799 пациентов скончались, 21 952 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 6 102 469 человек, 153 095 скончались, 5 471 956 выздоровели.