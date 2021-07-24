Вниманию томичей: работодатели могут дать сотрудникам выходной для вакцинации от COVID-19

В Томске можно сделать прививку от коронавируса в поликлиниках, а также в мобильных и стационарных пунктах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Работодатели могут предоставлять сотрудникам выходной день для прохождения вакцинации от COVID-19. Об этом говорится в рекомендациях Министерства труда и социальной защиты РФ, опубликованных 23 июля.

– Работодателям рекомендуется организовать во взаимодействии с профсоюзом (при наличии) разъяснительную работу среди трудового коллектива… Предоставлять дополнительное время (выходной день) работникам для прохождения вакцинации (на усмотрение работодателя), – говорится в документе.

Добавляется, что работников, подлежащих вакцинации, следует ознакомить с приказом об организации иммунизации под роспись. При этом работодатель вправе отстранить сотрудника от выполнения обязанностей, если он отказывается вакцинироваться при отсутствии медицинского отвода.

Кроме того, в Минтруде указали, что работодатель может перевести на удаленную работу сотрудников, у которых есть медицинский отвод от вакцинации против COVID-19, в случае, если трудовые обязанности могут выполняться дистанционно.

В рекомендациях подчеркивается, что для стабилизации ситуации по коронавирусу нужно обеспечить уровень коллективного иммунитета не менее 80% сотрудников.

Напомним, ранее сообщалось, что в Томской области коммерческие, бюджетные и общественные организации, где не менее 60% работников прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции, могут получить сертификат «Территория здоровья».

Документ является свидетельством о массовом вакцинировании от COVID-19 трудового коллектива и выдается на основании решения областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Для получения сертификата «Территория здоровья» необходимо подать заявку в региональный департамент труда и занятости населения.