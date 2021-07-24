План ремонтной кампания этого года на дорогах Томской области выполнен на 45 %

Власти и строители спешат завершить все дорожные работы до наступления холодов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как проинформировала пресс-служба администрации Томской области, региональный штаб нацпроекта «Безопасные качественные дороги» подвел промежуточные итоги ремонтной кампании текущего года. Отметим, что теплый период в нашей стране – время, когда строители восстанавливают асфальтовое покрытие трасс и улиц населенных пунктов, проводят другие необходимые работы на магистралях.

Интернет-портал администрации региона сообщает о том, что «закрытый город» Северск вновь стал лидером главного дорожного проекта страны. В нормативное состояние специалисты здесь привели участки улиц Калинина, Транспортной, Советской и проспекта Коммунистического. Общая протяженность отремонтированных отрезков составила 4 километра. Ремонт завершен со значительным опережением срока.

Особо отмечается, что в областном центре – Томске – мероприятия нацпроекта выполнены на 65 %. В план этого года здесь включены участки улиц Нахимова, Яковлева, Красноармейской, Бела Куна, Социалистической, Ломоносова, Басандайской, Богашевского тракта и проспекта Ленина. Дорожно-ремонтные работы в городе продолжаются на восьми объектах. На данный момент в высокой степени готовности находятся ул. Нахимова и пр. Ленина. Также в областном центре продолжается ремонт пешеходных тротуаров.

Кроме того, специалисты сообщают, что на региональной автодорожной сети общее выполнение плана нацпроекта достигло 40 процентов. Строители ведут работы на 15 объектах на трассах региона.