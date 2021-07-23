Очень предприимчивая жительница Томска получила срок в колонии общего режима

В Томске, как и везде в России, немало криминальных талантов, по которым плачет колония! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пресс-служба прокуратуры Томской области разместила на сайте правоохранительного ведомства информацию о том, что вступил в законную силу приговор в отношении жительницы Томска за кражу аудиоаппаратуры из бара-ресторана. Однако это было уже не первое уголовное дело предприимчивой горожанки.

Специалисты сообщают, что по приговору Советского районного суда областного центра ранее судимая женщина признана виновной в совершении кражи с причинением значительного ущерба. Как выяснили следствие и суд, в марте текущего года виновная, находясь в помещении тамбура бара-ресторана в г. Томске, похитила музыкальную аппаратуру. Горожанка воспользовалась отсутствием контроля хозяина за сохранностью имущества. Своими действиями она причинила собственнику материальный ущерб на общую сумму около 60 тысяч рублей.

Сайт прокуратуры информирует, что за кражу суд приговорил женщину к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Однако осужденная не согласилась с таким решением, просила определить ее в колонию-поселение. Надо заметить, томичка совершила кражу в период испытательного срока по предыдущему приговору за мошенничество! Томский областной суд согласился с приговором. Осужденная отправлена отбывать наказание.