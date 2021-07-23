В лесах Томской области при патрулировании пожары не обнаружены

В Томской области специалисты и власти стараются держать лесные пожары под контролем! Фото: Пресс-служба администрации Томской области

По данным диспетчерской службы Томской базы авиационной охраны лесов, за прошедшие сутки на территории региона не зафиксировано действующих лесных пожаров, об этом сообщает пресс-служба областной администрации. В информации отмечается, что проводится постоянное наземное и воздушное патрулирование.

Специалисты подчеркивают, что по погодным условиям наблюдается увеличение класса пожарной опасности. Это связано с малым количеством осадков на территории региона и жаркой погодой. В настоящее время в области установился средний класс пожарной опасности: 3,2.

Стоит отметить, что всего с начала года ликвидировано 103 лесных пожара на общей площади 4467,94 га. Здесь важна оперативность, в течение первых суток с момента обнаружения ликвидировано 89 пожаров!