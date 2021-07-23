Коллекторы: к административной ответственности в Томской области привлечены 18 организаций

Борьба между коллекторами и должниками продолжается... Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пресс-служба УФССП России по Томской области разместила на сайте ведомства информацию по надзору за деятельностью коллекторов за 6 месяцев текущего года. Контроль за действиями таких организаций по закону возложен на судебных приставов.

Как сообщает региональное управление федеральной службы, в первом полугодии в УФССП России по Томской области от граждан поступило и принято 226 обращений о неправомерных действиях юридических лиц, осуществляющих возврат просроченной задолженности. Отметим рост, за 6 первых месяцев 2020 года было принято 187 обращений.

Специалисты отмечают то обстоятельство, что из всех обращений, принятых к рассмотрению, более половины приходится на деятельность коллекторских агентств. А меньшую часть составляют жалобы на действия микрофинансовых и микрокредитных организаций. Любопытно, что более 40 % обращений поступили от граждан, которые по факту не являются должниками и не имеют просроченных обязательств, но с них требовали оплату долга. Коллекторы часто мотивируют это тем, что они являются родственниками или знакомыми реальных должников.

Как сообщают судебные приставы, в результате проверок выявлено 21 административное правонарушение. Основанием для привлечения к административной ответственности стали сведения о нарушениях юридическими лицами временных и количественных требований к осуществлению телефонных переговоров и направлению сообщений. По результатам рассмотрения судами дел 18 организаций привлечены к административной ответственности на общую сумму 687 тыс. рублей, при этом несколько нарушителей – повторно. Служба отмечает, что в случае нарушения своих прав граждане могут подать жалобу на действия коллекторов в УФССП России по Томской области. Однако долги, если они есть, платить все равно придется.