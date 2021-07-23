За один день в Томске два пожилых пассажира получили травмы в общественном транспорте

22 июля некоторые водители общественного транспорта в Томске вели себя за рулем нервно и невнимательно. Фото: сайт УМВД России по Томской области

День 22 июля стал неудачным для пожилых пассажиров в общественном транспорте Томска, об этом сообщает пресс-служба регионального управления полиции. Пенсионеры в очень зрелом возрасте получили травмы по вине водителей.

Так, в четверг около 13 часов 30 минут на улице Богдана Хмельницкого, 117, информирует сайт УМВД России по Томской области, произошло падение пассажира общественного транспорта. По предварительной информации, водитель автобуса ПАЗ 32054 при начале движения от остановочного комплекса не выполнил требования посадки и высадки пассажиров. Поэтому при посадке в автобус произошло падение 84-летнего мужчины-пассажира. В результате происшествия, пенсионер с травмами доставлен в медицинское учреждение. К сожалению, в этот день около 15 часов 00 минут на Иркутском тракте, 144 «а» произошло падение еще одного пассажира. По предварительной информации, 59-летний мужчина, управляя автомобилем ГАЗ 221727, совершил маневр резкого торможения. В результате его действий в салоне транспортного средства произошло падение 83-летней женщины-пассажира. С травмами пенсионерка доставлена в медицинское учреждение.