Премьер-министр поручил выделить средства на строительство кампуса и детсада на левобережье Томи

В Томске премьер-министр познакомился с проектом межвузовского кампуса и встретился с молодыми предпринимателями. Фото: с сайта tomsk.gov.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень поручений по итогам своей рабочей поездки в Томскую область, которая состоялась 6 июля. Об этом сообщается сегодня, в пятницу, на официальном сайте правительства РФ.

В список вошли строительство нового университетского кампуса, совершенствование цифровых сервисов для абитуриентов и поддержка студенческих инициатив.

– До 1 декабря Минобрнауки, Минфину и Минэкономразвития поручено предусмотреть финансирование на создание межвузовского кампуса в Томске. В период с 2021-го по 2024 год на эти цели будет направлено 18 млрд рублей, – говорится в сообщении.

Напомним, вопрос обсуждался во время посещения главой правительства Томского госуниверситета. Кампус планируется построить на левом берегу Томи на площади 52 гектара. Проект предусматривает размещение до 10 тыс. студентов.

Еще одна тема – строительство детского сада на 280 мест при Светленском лицее в микрорайоне Северный Парк. Для этого Минпросвещения, Минфин и Минэкономразвития должны предусмотреть необходимый объем средств в федеральном бюджете.

Отдельный блок поручений посвящен повышению качества цифровых сервисов. Так, Минобрнауки и Минцифры до 1 апреля 2022 года доработают сервис «Поступление в вуз онлайн», действующий на портале госуслуг. Кроме того, на сайте Минобрнауки до 2 августа будет опубликован перечень фондов и проектов, в рамках которых студенты и ученые, занимающиеся инновациями и технологическим предпринимательством, могут получить поддержку.

Наконец, Минобрнауки и Минфину поручено до 1 октября проработать возможность поддержки студентов, которые участвуют во всероссийских и международных бизнес-акселераторах. Этот вопрос обсуждал на встрече премьера с молодыми предпринимателями в Томске на площадке форума U'NOVUS-2021.