Коронавирус в Томске: +117 новых случаев заражения

Количество новых заболевших коронавирусом в Томской области за сутки остается на высоком уровне и не снижается Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 23 июля 2021 года, в Томской области выявлено 117 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 36 204 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 29 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 33 174 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,04. В коечном фонде свободно 18,3% мест.

За последние сутки в стране выявлено 23 811 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 795 пациентов скончались, 22 547 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 6 078 522 человека, 152 296 скончались, 5 450 004 выздоровели.