За 7 дней в Томской области клещи укусили свыше 300 местных жителей

На пике лета клещи снижают активность. Они, например, не любят жару Фото: Олег УКЛАДОВ

Пресс-служба управления Роспотребнадзора по Томской области сообщила о том, что за прошедшие 7 дней, в период с 15 по 22 июля, в регионе зарегистрировано 323 обращения местных жителей по поводу присасывания клещей. Среди пострадавших – 40 детей. Происходит явное снижение активности этих паразитов, почти в два раза. Напомним, что на предыдущей неделе специалисты фиксировали 618 обращений граждан по поводу присасывания.

Сайт ведомства информирует, что наибольшая часть обращений приходится на город Томск. В областном центре пострадали 197 человек, в том числе 28 детей. Подводя промежуточные итоги, специалисты отмечают, что всего с начала эпидсезона в медицинские организации области уже обратились 16 386 человек по поводу присасывания клещей, в том числе 3 429 детей.