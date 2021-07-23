Пищевка в плюсе, нефтянка в минусе: промпроизводство в Томской области за год сократилось на 1,8%

По сравнению с 2020 годом в Томской области, помимо прочего, увеличилось производство строительных изделий. Фото: с сайта depstroy.tomsk.ru

Промышленное производство в регионе в январе-июне 2021 года сократилось на 1,8% по сравнению с январем-июнем 2020-го, сообщает Томскстат. Вместе с тем позитивная динамика отмечена в обрабатывающих отраслях, где рост в целом составил 17,4%.

При этом в Томской области на 14,3% снизились показатели добычи полезных ископаемых. Так, в январе-июне 2021-го добыча сырой нефти (включая газовый конденсат) сократилась на 13,1%; природного песка – на 49,6%. Всего на 0,3% увеличилась добыча газа.

Производство пищевых продуктов выросло на 7,1% по сравнению с 2020-м. Больше произведено говядины (на 51,6%), изделий колбасных (на 29,6%), свинины (на 20,4%), сыров (на 15,0%). В то же время уменьшился выпуск сметаны, сливочного масла и молока, мясных полуфабрикатов мясных и др.

Приросли объемы в деревообработке (на 37,5%) и производстве химических веществ (на 6,8%). По сравнению с 2020-м томичи выпустили больше резиновых и пластмассовых изделий – на 53,9%; мебели – на 49,8%; одежды – на 33,6%; кокса и нефтепродуктов – на 31,0%; лекарственных средств – на 11,5%. В полиграфической отрасли рост составил 32,0%. Кроме того, производство пара и горячей воды выросло на 13,7%; электроэнергии – на 11,9%.

По некоторым видам электрооборудования объемы сократились от 2,1% до 19,6%, зато на 25,3% выросло производство осветительных устройств. Неметаллической минеральной продукции за полгода выпущено меньше на 1,8%. Вместе с тем увеличился выпуск строительных растворов – на 32,6%; блоков и других изделий для стройки – на 13,5%; товарного бетона – на 12,2%. На 2,3% снизилось производство компьютеров, электронных и оптических изделий, а вот приборов для контроля физических величин изготовлено больше на 7,6%.

Как отметили в Томскстате, в июне 2021 года по сравнению с маем промпроизводство в регионе сократилось на 4,8%. Увеличение зафиксировано лишь в водоснабжении и утилизации отходов – на 25,6%.