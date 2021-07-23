Житель Томской области ответит за распространение сведений о частной жизни своей бывшей жены

Наказание за это преступление предусматривает штраф до 200 000 рублей или лишение свободы на срок до 2 лет. Фото: Артем КИЛЬКИН

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 39-летнего жителя с. Каргасок. Он нарушил неприкосновенность частной жизни, разместив фотографии личных документов бывшей супруги в социальных сетях, сообщает пресс-служба прокуратуры.

- В декабре 2020 года после расторжения брака бывшая супруга выехала из с. Каргасок на постоянное место жительства в г. Томск. При этом по месту прежнего проживания она оставила медицинские документы с диагнозом своего заболевания, анализами и сведения о привлечении к уголовной ответственности. Из-за ее отказа вернуться и проживать совместно, бывший муж в апреле 2021 года разместил фотографии указанных документов для всеобщего доступа в одной из социальных сетей, а также в общей группе общения популярного мессенджера, - рассказали в ведомстве.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Преступление подобного рода наказывается штрафом до 200 тысяч рублей, либо обязательными или принудительными работами, либо арестом до 4-х месяцев, либо лишением свободы до 2-х лет.