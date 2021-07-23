В Томской области стартовала проверка колледжей и техникумов к новому учебному году

Кампания по приемке учреждений СПО будет проходить до 10 августа 2021 года. Фото: Мария ЛЕНЦ

В течение трех недель специалисты департамента профессионального образования совместно с представителями МЧС, МВД и Росгвардии проверят готовность ссузов региона к учебному году. В общей сложности, будет обследовано 243 здания, строения и сооружения, 31 общежитие, 97 учебных корпусов и мастерских.

- Особое внимание уделяется антитеррористической защищенности и пожарной безопасности объектов, организации учебно-воспитательного процесса, питания и медицинского обслуживания, - сообщил начальник департамента профессионального образования Томской области Юрий Калинюк

Добавим, кампания по приемке учреждений СПО будет проходить до 10 августа в Томске, Северске, Стрежевом, а также Александровском, Асиновском, Бакчарском, Верхнекетском, Зырянском, Каргасокском, Кожевниковском, Колпашевском, Кривошеинском, Молчановском, Парабельском, Первомайском, Чаинском и Шегарском районах Томской области.