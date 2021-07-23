Томск
Еще
Радио
Томск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия23 июля 2021 7:49

Жительница Томской области ответит в суде за убийство мужа

Пьяная женщина подожгла дом со спящим супругом
Анна Гассельбах
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мужчина скончался на месте от острого отравления продуктами горения.

Мужчина скончался на месте от острого отравления продуктами горения.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томской области прокуратура Кожевниковского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летней девушки. Она подожгла дом, когда в нем находился спящий супруг. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

- В мае 2021 года в ходе совместного распития спиртных напитков между обвиняемой и ее супругом произошел конфликт. Дождавшись, когда находившийся в сильном алкогольном опьянении муж уснул, женщина подожгла полотенце и прошла с ним в соседнюю комнату. Бросив его на пол, она дождалась распространения огня и покинула дом, - рассказали в ведомстве.

Также сообщается, что мужчина скончался на месте от острого отравления продуктами горения.

Правоохранители возбудили угловое дело сразу по двум статьям - убийство и умышленное уничтожение чужого имущества. Уголовное дело направлено в Кожевниковский районный суд.