Жительница Томской области ответит в суде за убийство мужа

Мужчина скончался на месте от острого отравления продуктами горения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томской области прокуратура Кожевниковского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летней девушки. Она подожгла дом, когда в нем находился спящий супруг. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

- В мае 2021 года в ходе совместного распития спиртных напитков между обвиняемой и ее супругом произошел конфликт. Дождавшись, когда находившийся в сильном алкогольном опьянении муж уснул, женщина подожгла полотенце и прошла с ним в соседнюю комнату. Бросив его на пол, она дождалась распространения огня и покинула дом, - рассказали в ведомстве.

Также сообщается, что мужчина скончался на месте от острого отравления продуктами горения.

Правоохранители возбудили угловое дело сразу по двум статьям - убийство и умышленное уничтожение чужого имущества. Уголовное дело направлено в Кожевниковский районный суд.