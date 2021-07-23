В Томской области на региональную социальную доплату к пенсии выделено более 900 млн рублей

Помимо неработающих пенсионеров, доплату получат 19 513 пенсионеров по старости и 8 308 детей-инвалидов и детей, которым назначена пенсия по потере кормильца. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томской области в 2021 году региональную социальную доплату к пенсии получает 27 821 неработающий пенсионер. Как сообщила пресс-служба обладминистрации на выплату запланировано 905,9 млн рублей.

- Если уровень дохода неработающего пенсионера ниже прожиточного минимума пенсионера, нужно обратиться за назначением региональной социальной доплаты к пенсии по предварительной записи в центр соцподдержки по месту жительства. Доплата назначается на срок получения пенсии. Перерасчет в связи с изменением прожиточного минимума или размера пенсии делается автоматически, – сообщила начальник департамента соцзащиты населения Томской области Марина Киняйкина.

Также уточняется, что помимо неработающих пенсионеров, доплату получат 19 513 пенсионеров по старости и 8 308 детей-инвалидов и детей, которым назначена пенсия по потере кормильца.

Добавим, что региональная социальная доплата к пенсии предоставляется неработающим пенсионерам, которые получают пенсию по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, если общая сумма их материального обеспечения (пенсия и другие регулярные выплаты) не превышает прожиточный минимум (10 436 рублей).