На трассе Томск-Каргала- Колпашево в результате ДТП погиб водитель

Водитель не справился с управлением, в результате чего совершил съезд с дороги и опрокинулся. Фото: Олег Укладов

В среду, 22 июля, на автомобильной дороге Томск - Каргала - Колпашево произошла авария, в результате которой погиб один человек, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

«22 июля около 10 часов 30 минут водитель автомобиля Тойота Королла Спасио двигаясь по автомобильной дороге Томск-Каргала- Колпашево со стороны г. Колпашево в сторону г. Томска, на 237 километре не справился с управлением, в результате чего совершил съезд с дороги и опрокинулся», -говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что водитель автомобиля погиб на месте аварии после прибытия скорой медицинской помощи.

Для выяснения всех обстоятельств полиции требуется помощь очевидцев данного ДТП. Просьба сообщить по телефону 83825722504, 83825721370, 02 с сотового 102.