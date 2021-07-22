В Интернете немало сайтов-дублеров: томич потерял на одном из них 12 тысяч рублей

Жулики в Интернете находят все новые способы обмануть своих жертв! Фото: Евгения ГУСЕВА

Пресс-служба УМВД России по Томской области информирует о том, что житель Томска лишился денежных средств, купив авиабилеты на морское побережье через сайт-дублятор.

Сайт регионального управления полиции сообщает подробности происшествия. В дежурную часть ОМВД по Кировскому району г. Томска обратился местный житель с заявлением о хищении денежных средств. По предварительным данным, мужчина решил приобрести электронные авиабилеты в г. Симферополь на одном из Интернет-сайтов. Горожанин, указав реквизиты банковской карты, а также коды из смс-сообщения, произвел покупку. После этого с банковской карты мужчины списались денежные средства на сумму около 12 тысяч рублей. Однако электронные билеты так и не были получены.

Правоохранители призывают граждан быть предельно внимательными при электронном переводе своих сбережений, постараться исключить безналичные переводы при осуществлении покупок в сети Интернет.