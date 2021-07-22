В двух селах Томской области открыты новые спортплощадки

Шегарский район Томской области становится все более спортивным! Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Как информирует пресс-служба администрации Томской области, в селах Гусево и Победа Шегарского района региона открылись новые спортплощадки. Отмечается, что они созданы в рамках госпрограммы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области». Этим вопросам власть всех уровней уделяет в последние годы много внимания.

Интернет-портал администрации региона сообщает, что площадки предназначены для занятий физической культурой и спортом, а также для подготовки и сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». На территории установлены тренажеры, гимнастические скамьи с измерительными линейками, турниковая зона и детский спортивный комплекс.

Пресс-служба администрации области напоминает, что ранее спортплощадки были открыты в селах Мельниково и Малобрагино, а также в деревне Оськино. В следующем году в рамках программы продолжится установка подобных спортивных площадок в двух поселениях Шегарского района региона.