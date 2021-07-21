Нацпроект: лесные пожарные Томской области получат новую технику для борьбы с огнем

Чтобы справиться с огнем в тайге, нужно оснастить техникой и оборудованием лесных пожарных! Фото: Михаил ДЕНИСОВ

Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, очередная партия лесопожарной техники и оборудования поступила в регион. Произошло это в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». В ближайшие дни эту партию передадут в пожарно-химические станции и авиаотделения. Вопросы тушения лесных пожаров остаются в сфере внимания представителей власти всех уровней.

Интернет-портал администрации области информирует о том, что в текущем году на оснащение лесопожарных учреждений региона из федерального бюджета выделено 98,9 миллионов рублей. Подчеркивается, что для тушения возгораний будет приобретено 29 единиц лесопожарной техники, 526 единиц оборудования и инвентаря. Специалисты отмечают, что с учетом нового поступления оснащенность учреждений техникой в соответствии с нормативом составит более 90 %. Пресс-служба отмечает, что в Томскую область в этом году уже поступило 222 единицы техники, оборудования и других средств предупреждения и тушения огня.