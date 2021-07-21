23 июля на ж/д вокзале «Томск I» все желающие смогут узнать о своих долгах

Судебные приставы помогают народу отдавать долги Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 21 июля, пресс-служба УФССП России по Томской области сообщила о том, что судебные приставы совместно с сотрудниками транспортной полиции 23 июля проведут профилактическое мероприятие «Должник». Мобильный пункт приставов будет размещен в здании железнодорожного вокзала «Томск I». Он будет работать с 10:00 до 13:00.

На вокзале, информирует сайт регионального управления федеральной службы, любой желающий сможет проверить себя на наличие долга, а также, что очень важно, оплатить его. Заявленная основная цель акции – работа с должниками по административным штрафам. Кроме того, приставы расскажут, как в формате онлайн получать сведения о ходе исполнительных производств, а также разъяснят порядок электронной записи на личный прием.