В Томске следователи продолжают разыскивать пропавшую девушку

Так выглядела пропавшая девушка. Фото: сайт Следственного комитета РФ по Томской области

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Томской области, сотрудники ведомства в Томске продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения в апреле 2021 года 30-летней томички. Правоохранители подозревают, что произошло убийство.

Как стало известно следствию, днем 14 апреля года текущего Арина Юрьевна Пантелеева припарковала свой автомобиль марки «Kia Ceed» вблизи дома № 111 по ул. Московский тракт в Томске. Девушка покинула салон автомобиля и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. На связь томичка не выходит. Поэтому у следствия имеются основания полагать, что исчезновение А.Ю. Пантелеевой носит криминальный характер. Расследование уголовного дела поставлено на контроль в аппарате СУ Следственного комитета Российской Федерации по Томской области.

Сайт правоохранительного ведомства сообщает приметы пропавшей: на вид 25 лет, рост около 170 см, волосы светлые чуть ниже плеч, глаза карие, худощавого телосложения. Девушка была одета в синюю болоньевую куртку, светло-синюю джинсовую юбку, черные колготки, черные ботинки. Всех, кто располагает сведениями о местонахождении А.Ю. Пантелеевой и (или) об обстоятельствах ее безвестного исчезновения, просят обращаться в следственное управление.