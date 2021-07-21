В Томске в многоквартирном доме на пр. Ленина устранили подтопление и восстановили горячее водоснабжение

Вода скапливалась в подвале из-за повреждения на внутридомовом бойлере. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Накануне, в администрацию Ленинского района обратились жители многоквартирного доме на пр. Ленина, 177а, с просьбой разобраться в причинах подтопления подвала. Коммунальщики на несколько дней отключили водоснабжение в поисках источника утечки, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

- Сотрудникам ООО «Томскводоканал» удалось выяснить источник подтопления подвала дома и теплотрассы. Вода скапливалась в подвале из-за повреждения на внутридомовом бойлере в пер. Сакко, 9. После обнаружения течи, специалисты составили акт повреждения и перекрыли воду, - пояснили в городской администрации.

Уточняется, что на данный момент течь в бойлере устранили, а холодное и горячее водоснабжение в доме восстановлено.