«Том Сойер Фест»: добровольцы в Томске приводят в порядок новый деревянный дом

Волонтеры в областном центре приводят в порядок объекты деревянного зодчества. Фото: сайт мэрии Томска

Как сообщает мэрия Томска, активисты движения «Том Сойер Фест» в выходные приступили к работам на новом объекте деревянного зодчества. Они перешли на здание по адресу: ул. Белинского, 17а. Добровольцам предстоит полностью ошкурить стены и нанести новый слой краски. Сейчас волонтеры устанавливают леса, готовят инструменты.

Администрация областного центра напоминает, что в текущем сезоне это – уже второй объект, который волонтеры преобразят в рамках «Том Сойер Феста». Уже завершилось обновление фасада дома по адресу пер. Совпартшкольный, 6а. Стать волонтером на объектах может любой неравнодушный томич.