Служба занятости региона помогает жителям Томской области получить новую работу

Переподготовка по направлению службы занятости помогает жителям Томской области найти новую и востребованную работу Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, 900 жителей региона начали обучение по направлению службы занятости. Интернет-ресурс отмечает, что среди тех, кто получает образование, граждане 50+, женщины в декрете, безработные.

Администрация региона информирует о том, что с начала года 600 человек уже получили дипломы о переподготовке и повышении квалификации. По окончании обучения на работу вышли 110 охранников, 48 водителей специализированных транспортных средств, 38 машинистов спецтранспорта, 26 воспитателей дошкольного образования и других специалистов. Сообщается, что в Кожевниковском районе региона пятеро прошедших обучение трудоустроены в сферу сельского хозяйства.