В Томской области часть вызовов скорой помощи возьмет на себя негосударственная служба

Частная служба укомплектована необходимыми кадрами и уже вышла на линию. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние дни востребованность медиков в Томске по вызовам на дом сильно выросла. В связи с этим, специалисты одной из частных клиник Томска возьмут на себя около 180 вызовов в сутки, чтобы снизить нагрузку на бригады «скорой» и врачей в поликлиниках, сообщается на сайте областной администрации.

- Было принято решение оперативным штабом, привлечь к оказанию медицинских услуг одну из частных неотложных служб. Такой способ поможет снизить нагрузку на скорую помощь. Неотложные бригады поликлиник оперштаб уже использовал во вторую волну подъема заболевания прошлой осенью, и он себя оправдал, - рассказала заместитель губернатора Томской области по социальной политике Алена Левко.

Уточняется, что около 1500 звонков в сутки поступает в оперативную дежурную службу станции скорой медицинской помощи. Медики организуют около 650 выездов, четверть из них является респираторными вызовами.

На сегодняшний день, частная неотложная служба укомплектована необходимыми кадрами и уже вышла на линию. Специалисты будут обслуживать вызовы, которые ранее передавались скорой помощью в кабинеты неотложной помощи поликлиник. Все расходы по оказанию услуг возьмет на себя областной бюджет.