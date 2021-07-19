Стало известно состояние пилота АН-28 после операции в Томской областной больнице

По прогнозам врачей, через два – два с половиной месяца пилот сможет вернуться к своей профессиональной деятельности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 19 июля стало известно о состоянии пилота самолета АН-28, госпитализированного в Томскую областную больницу после операции, сообщает telegram-канал облздрава.

- Металлоостеосинтез - это рядовая операция для хирургов ТОКБ, она длилась около часа и прошла успешно. Сейчас состояние пациента – удовлетворительное. Ориентировочно через два – два с половиной месяца он сможет вернуться к своей профессиональной деятельности, - сообщил главный внештатный врач-травматолог департамента здравоохранения Томской области Станислав Шагиахметов

Уточняется, что в нейрохирургическом отделении под наблюдением медиков остается 17-летняя пассажирка самолета. По словам врачей, ее состояние оценивается как удовлетворительное, она завершает консервативное лечение в стационаре.

Как ранее уже сообщалось, 16 июля самолет Ан-28 авиакомпании «СиЛА» совершил вынужденную жесткую посадку в лесном массиве (тайге) Бакчарского района. 18 находившихся в салоне пассажиров живы. После осмотра пассажиров и экипажа самолета, медики поместили в областную клиническую больницу (ТОКБ) двоих человек - пилота и пассажирку (у семнадцатилетней девушки предварительно было диагностировано сотрясение головного мозга, пилот Анатолий Прытков, которому удалось посадить самолет, получил перелом левой конечности.