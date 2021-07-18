Коронавирус за сутки унес жизни еще четверых томичей

Количество заразившихся за сутки коронавирусом в Томской области остается на высоком уровне Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 18 июля, стало известно о смерти еще четверых жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась во вторник на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 495 человек.

Также в Томской области выявлено 111 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 35 637 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 21 житель Томской области выздоровел за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 33 045 человек.

Сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 24,3% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,3.

За последние сутки в стране выявлено 25 018 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 764 пациента скончались, 18 886 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 5 958 133 человека, 148 419 скончались, 5 341 231 выздоровел.