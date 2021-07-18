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Происшествия18 июля 2021 7:26

В районе Томской области пьяный пытался сжечь участкового полицейского

Следком возбудил уголовное дело по данному факту
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Странные поступки совершают пьяные сельчане...

Странные поступки совершают пьяные сельчане...

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Пресс-служба Следственного комитета РФ по Томской области сообщает о том, что сотрудниками ведомства было возбуждено уголовное дело в отношении жителя Кожевниковского района Томской области. Мужчину подозревают в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

По предварительным данным, сообщает сайт правоохранительного ведомства, 16 июля 2021 года подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения в помещении крытого двора своего дома. В ответ на законные требования участкового уполномоченного полиции о прекращении противоправных действий плеснул бензин на его руки. А после произвел поджог зажигалкой. В результате сотруднику полиции причинены телесные повреждения в виде термического ожога пламенем.

Правоохранительное ведомство отмечает, что подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.