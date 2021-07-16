Мелисса, Азалия, Нобель, Зола: этими именами томичи назвали своих малышей в 2021 году

Свыше 1200 семей в Томской области с января по июнь 2021 года стали многодетными. А в одной из семей нынче появился на свет 12-й малыш. Фото: Архив "КП"

По сообщению пресс-службы администрации Томской области, все чаще жители региона дают своим новорожденным детям редкие имена. Так, в их числе значатся Арнольд, Евсей, Бахтияр, Нобель, Ратмир, Харитон, а также Азалия, Ассоль, Евангелина, Зола, Изабелла, Мальвина, Мелисса, Орозгул.

- Более 1200 томских семей стали многодетными. С января по июнь 2021 года органы ЗАГС зарегистрировали в регионе 4683 записи о рождении. В числе новорожденных 2434 мальчика и 2226 девочек. Первенцами в семьях стали 1640 новорожденных, 1757 — вторыми, 831 — третьими детьми. А в одной из семей в Томском районе родился 12-й ребенок, - отметили в департаменте ЗАГС региона.

Сотрудники учреждения добавили, что наиболее популярными именами для девочек стали Софья/София (111 детей), Анна (91), Алиса (89), Виктория (85), Варвара (77), для мальчиков - Александр (119), Максим (107), Михаил (105), Артем (102) и Иван (78).