Коронавирус в Томске: +93 новых случаев заражения

За сутки новых умерших от коронавируса в Томской области не зафиксировано Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 14 июля 2021 года, в Томской области выявлено 93 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 35 209 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 19 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 32 970 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,1. В коечном фонде свободно 20,2% мест.

За последние сутки в стране выявлено 23 827 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 786 пациентов скончались, 21 269 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 5 857 002 человека, 145 278 скончались, 5 257 483 выздоровели.