Шесть жителей Томской области обвиняют в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд города Томска. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи отдела ОМВД России по городу Томску завершили расследование уголовного дела в отношении целой группы жителей области, обвиняемых в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

- Двое мужчин и четыре женщины, в возрасте от 22 до 64 лет, с декабря 2018 года по январь 2021 года осуществляли незаконный сбыт наркотических средств - героин, карфентанил, путем передачи «из рук в руки» на территории областного центра, - рассказали в ведомстве. - Все участники преступной группы соблюдали меры предосторожности и строгой конспирации, используя при этом специальную терминологию, исключающую слова - «наркотики», «героин».

В ведомстве добавили, что наркотики изъяты из незаконного оборота сотрудниками полиции, совместно с коллегами из УФСБ России по Томской области.

На сегодняшний день, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд города Томска для рассмотрения.