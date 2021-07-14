Недвижимость: в Томске во II квартале 2021-го спрос на покупку вторичного жилья вырос на 26%

По данным сервиса недвижимости, в Томске стоимость «вторички» поднялась на 31% за год и на 6% за квартал. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По итогам II квартала 2021 года интерес к вторичному жилью в крупных российских городах вырос на 35% в сравнении с аналогичным периодом 2020-го. Об этом говорится в исследовании сервиса объявлений «Авито Недвижимость».

В Томске вторичные объекты обходились в среднем в 75 815 руб. за кв. метр. При этом стоимость «вторички» поднялась на 31% за год и на 6% за квартал.

Как отмечают эксперты, за последние три месяца спрос по России в целом начал снижаться. Одновременно стал увеличиваться объем предложения на рынке: плюс 1% за год и плюс 9% за квартал. Средние цены повысились на 24% в годовом выражении и составили 68 905 руб. за квадратный метр.

– В дальнейшем можно ожидать сохранения спроса в сегменте за счет более доступных цен в сравнении с жильем на рынке новостроек, – говорится в исследовании. – В прошлом квартале стоимость покупки новой квартиры обходилась дороже вторичных вариантов в 1,7 раза. Таким образом, приобрести вторичный объект было возможно за 68 905 руб./кв. метр, что превышает прошлогодние показатели на 24%, а значения I квартала 2021 года – на 9%.

Добавляется, что во II квартале однокомнатные и двухкомнатные квартиры продолжали пользоваться наибольшим спросом у покупателей (35% и 38% от всех запросов на платформе соответственно).

Среди крупнейших городов России впечатляющая динамика спроса на покупку вторичных квартир зафиксирована в Краснодаре (в 2,1 раза), Сочи (в 1,9 раза), Ростове-на-Дону (в 1,7 раза), Москве, Екатеринбурге и Челябинске (в 1,6 раза).

В Томске спрос увеличился на 26% за год и на 3% за квартал, а количество объявлений о продаже вторичных квартир выросло, соответственно, на 1% и на 16%.