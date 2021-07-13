Лучшим в профессиональном конкурсе механизаторов стал мастер Томского аграрного колледжа

Механизаторы Томской области боролись за звание лучшего профессионала Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Пресс-служба администрации области информирует о том, что завершился конкурс профессионального мастерства среди механизаторов региона. Лучшим стал мастер производственного обучения первомайского филиала Томского аграрного колледжа Александр Попов. В состязании он набрал наибольшее количество баллов, опередив коллег из томских хозяйств. Соревнования проходили на полях племзавода «Заварзинский» в Томском районе.

Как отмечает интернет-портал администрации региона, в теоретической части конкурса участники показали знания ПДД и безопасной эксплуатации машин. На практическом задании механизаторам необходимо было за определенный промежуток времени качественно вспахать участок площадью 300 квадратных метров. Подчеркивается, что все конкурсные упражнения механизаторы выполняли на тракторе немецкой компании Deutz-Fahr. Как стало известно, в сентябре Александр Попов представит Томскую область на всероссийском конкурсе по пахоте, который состоится в Крыму.