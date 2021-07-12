Томские синоптики и спасатели предупреждают об ухудшении погоды в середине этой недели

"Макушка лета" пугает сибиряков грозами, ливнями и градом. Фото: сайт ГУ МЧС России по Томской области

По данным томских синоптиков, в середине текущей недели, 14-15 июля, на большей части территории региона ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы, град, порывы ветра при грозах 18-23 м/с. Информация об этом размещена на сайте Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По некоторым прогнозам, температура на территории значительно снизится.

Как сообщает сайт Главного управления МЧС России по Томской области, в связи с получением данного прогноза служба предупреждает население региона о возможном возникновении ЧП. Специалисты ведомства рекомендуют гражданам при нахождении на улице держаться подальше от шатких конструкций. Кроме того, при сильных ливнях возможно подтопление низменных участков.