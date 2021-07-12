На дорогах Томска: свыше 10 тысяч нарушений за неделю

Лихачи на автодорогах Томска и области ежедневно попадают в поле зрения камер видеофиксации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из официальных данных регионального УМВД следует, что за прошедшую неделю благодаря видеофиксации зарегистрировали всего 10 556 нарушений, из которых 9 194 за нарушение скоростного режима.

Лихачи на автодорогах Томска и области ежедневно попадают в поле зрения камер видеофиксации. Главная цель «автоматизированных глаз» – выявить нарушение ПДД и наказать виновного. Как показала многолетняя практика, отчасти благодаря штрафам, автолюбители все чаще отдают предпочтение езде по правилам. Но есть гонщики, которые продолжают бояться куда-то не успеть, нарушая скоростной режим.

Полицейские в свою очередь призывают граждан соблюдать элементарные правила управления транспортным средством: не превышать скорость, внимательно следить за дорожными разметками и быть бдительными на пешеходных переходах.

Постоянные же рейды дорожной полиции носят не только карательный, но и просветительский характер.