Прокуратура начала проверку.

В субботу, 10 июля, 65-летний мужчина выпал из окна томской областной клинической больницы. Как сообщили в прокуратуре г. Томска, по данному делу проводится проверка.

- В результате падения из окна 9-ого этажа здания областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Томская областная клиническая больница» погиб 65-летний мужчина», - рассказали в ведомстве.

В связи с этим, прокуратура Октябрьского района г. Томска начала проверку, в ходе которой устанавливаются обстоятельства происшествия, а также оценивается соблюдение больницей требований федерального законодательства.

В ведомстве также уточнили: «При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования».