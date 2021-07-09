В Томской области с начала эпидсезона клещи покусали 15 445 жителей

С начала эпидсезона-2021 эти маленькие, но очень опасные кровопийцы покусали свыше 15 тысяч жителей Томской области. Берегите себя, находясь на природе. Фото: архив "КП"

С 1 по 8 июля в Томской области специалистами управления Роспотребнадзора зарегистрировано 562 случая присасывания клещей, в том числе у 78 детей. «Наибольшая часть обращений приходится на Томск - 367, в том числе 47 детей. Всего с начала эпидсезона в медицинские организации области обратилось 15 445 человек по поводу присасывания клещей, из них 3308 детей», - сообщают специалисты.

Продолжается прививочная кампания по иммунизации населения против клещевого энцефалита. За последнюю неделю вакцинировано 360 человек, из которых 320 - дети. Всего прививками в текущем эпидсезоне охвачено 47 306 человек, из них 20 438 детей.

Роспотребнадзор рекомендует соблюдать осторожность во время выездов на природу: каждые 15 минут проводить осмотры, выбирать для стоянок участки земли, свободные от травы и сухостоя. Это поможет вовремя обнаружить клеща и избежать возможного укуса, а значит, заражения.