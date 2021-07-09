Погода в Томске и области 9 июля 2021: ливневки выдержат – дождь не затопит

Сейчас за окном +18, только что закончился дождь. Однако небо снова затягивают тучи, поэтому маленький зонтик взять с собой в дорогу будет небесполезно. Всем удачи, завтра выходной - он будет без осадков. Фото: Ксения Высотина

Сегодня в областном центре днем ожидается переменная облачность. Пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, порывы до 13 м/с. Температура днем +24, +26°С. В субботу и воскресенье - без осадков и до +28.

В регионе также будет переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, утром местами туманы. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, порывы до 13 м/с. Температура +22, +27°С. В выходные жителям области обещают дожди, столбик термометра дойдет до отметки +28.